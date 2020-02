Olivia Wilde: Es gibt „nicht genügend weibliche Regisseure“

Sie haben sich geweigert, die typischen, hübschen Mädchen in den Hauptrollen zu besetzen. War das ein Kampf?

Beanie Feldstein war Teil meines Originalplans. „Ladybird“ war noch nicht im Kino, und es war schwierig, die Geldgeber von ihr zu überzeugen. Sie ist nicht dünn, sie hatte noch keinen Namen. Aber ich ließ nicht locker.

War Ihre eigene Highschool-Erfahrung ähnlich wie die im Film?

Nein, ganz anders. Ich war im Internat. Es war eine sehr strenge akademische Schule. Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal „Ich glaub’, ich steh’ im Wald“ sah. Die surften, gingen an den Strand, und es war warm, weil es in L.A. spielte. Ich war an der Ostküste im Internat, und es war immer kalt. Irgendwie ist „Booksmart“ wohl meine Traumvorstellung, wie eine Schule sein sollte. Zusätzlich finde ich die derzeitige Highschool-Generation unglaublich inspirierend: Die sind offen, tolerant was sexuelle Orientierung betrifft, und politisch engagiert, weil wir – die ältere Generation – so viel verbockt haben, dass ihnen gar nichts anderes übrig bleibt. Ich wollte einen Film über die Welt machen, für die sie kämpfen.

Wie wichtig war Ihnen auch die Kontrolle über den Soundtrack?

Sehr wichtig. Gerade bei diesem Genre ist die Musikauswahl für die Geschichte ausschlaggebend. Wenn ich an „Fast Times“, „Dazed and Confused“, „Ferris macht blau“ und „Clueless“ denke, fallen mir immer die Songs ein. Die gaben den emotionalen Ton an. Ich hatte Glück, dass Leuten wie Salt-N-Pepa, LCD Soundsystem, Sanigold und Jurassic Five der Film gefiel, denn wir hätten uns solche Musiker nie leisten können. Und dann gab ich auch hier wieder Newcomern eine Chance. Wie Perfume G etwa.