Filmstarts der Woche: Streberinnen im Party-Stress und Ford gegen Ferrari

Auch Party-Machen will gelernt sein. Dabei können die beiden besten Freundinnen Molly und Amy sonst eigentlich alles. Sie sind richtige Schlaubergerinnen, brillieren in jedem Schulfach und bekommen nur Bestnoten. Kein Wunder, dass sie die Aufnahmeprüfungen in die feinsten Colleges des Landes geschafft haben. Nur eines können Molly und Amy eben nicht: Spaß haben.