Olivia de Havilland auf Arte: Unscheinbare Schönheit

Entdeckt hat sie Max Reinhardt. Er engagierte sie im Jahr 1934 als Zweitbesetzung für seine Theaterinszenierung von Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“. Als die Rolle der Hermia dann überraschend frei wurde, sprang sie ein und war bei der Premiere so nervös, dass ihr der frisch getrunkene Tomatensaft aus dem Magen ins Gebüsch der Kulisse kippte: „Danach hatte ich kein Lampenfieber mehr“, erinnert sich Olivia de Havilland leutselig in der Doku „Olivia de Havilland. Unbeugsam und so charmant“ (heute, Montag, 22.05 Uhr, Arte).

Als Olivia de Havilland vergangenen Juli im sensationellen Alter von 104 Jahren starb, erlosch mit ihr der letzte Star aus dem klassischen Studiosystem der „Goldenen Ära Hollywoods“.