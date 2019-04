Notre-Dame, Leonardo, Graceland: Was heißt denn hier schon "original"?

Dabei ist nicht einmal klar, was alles zum Werk gehört. In Memphis ist eine Diskussion um Graceland entbrannt. Die ehemalige Heimstätte von Elvis hat unmoralische Angebote bekommen, aus Japan, China und dem arabischen Raum: Dass nämlich das Haus abgeschraubt und am anderen Ende der Welt wieder zusammengebaut wird.

Man schreckt empört auf – und fragt sich dann schnell: Warum eigentlich nicht? Auch der Teil des Parthenon-Frieses, der in London hängt, ist noch „original“. Und das wird, bei aller Trauer über den Verlust, auch die neue Notre-Dame sein.