Akademietheater: Woyzeck im zertrümmerten Zirkuszelt

Im Akademietheater, wo Simons „ Woyzeck“ am Mittwoch Premiere hatte, steht daher, anders als bei Büchner, eine Person im Zentrum, eben der Titelheld. Alle anderen Figuren sind mehr oder weniger nur Staffage: Sie schauen zumeist gelangweilt zu, wie sich Woyzeck in seinen Irrsinn steigert.

Das Zertrümmern setzt Bühnenbildner Stéphane Laimé gleich zu Beginn der Eindreiviertelstunden recht witzig wie wirkungsvoll um: Steven Scharf bringt das Zirkuszelt zum Einsturz, er terminiert den Löwenkäfig, knickt den Metallmast und haut die halbkreisförmige Tribüne in Stücke. Der Schauplatz, die Manege, ist übrigens sehr gut gewählt. Denn bei Büchner spielt eine Szene in einer Bude, in der es das astronomische Pferd und Kanaillevögel zu bestaunen gibt. Zudem verliebt sich Marie in den Tambourmajor, der „wie ein Löw“ auf seinen Füßen stehe. Und für den Doktor weist Woyzeck, den er Studenten vorführt, „Übergänge zum Esel“ auf. Dass der arme Tropf, der nur Erbsen essen darf, Versuchskaninchen ist, kann man aber nur erahnen. Fast logischerweise rasiert Woyzeck auch nicht hektisch den Hauptmann. Trotzdem wird Daniel Jesch aus der Ferne rufen: „Langsam, Woyzeck, langsam!“

Jesch gibt zudem den Gerichtsdiener, Martin Vischer spielt mit Kulleraugen und Haarspangerln die Nebenfiguren Großmutter und Käthe. Auch Falk Rockstroh, der Doktor, hat eine zweite Rolle, doch die wird im Programmheft nicht ausgewiesen. Gerade den Juden zu eliminieren, befremdet stark.

Simons setzt auf artifizielle Clownerien und Absurdität: Nicht der Major ( Gay Clemens), sondern der brillante Scharf ist der Lackel. Wie er gegen Schluss mit dem Theatertrickmesser auf Anna Drexler als Marie einsticht: Da erbarmt er einem richtig.