Kunst: Ist Leonardos Rekord-Christus gar nicht der richtige?

Anlass zum Zweifel geben Forschungen an einem Bild aus dem Moskauer Puschkin-Museum, das ebenfalls einen " Salvator Mundi" - Christus als Weltenretter, mit einem Erdball in der Hand - zeigt. Das Bild gilt als ein Werk des Malers Giampetrino, einem Leonardo-Nachfolger, der 1549 starb. Doch wie bei Altmeister-Gemälden oft üblich, wurde es einst Leonardo selbst zugeschrieben. Und anders als der Rekord-" Salvator" weist das Giampetrino-Werk eine Gravur auf der Rückseite auf, die es eindeutig als Eigentum des englischen Königs ausweist.

Die Gravur "CR" (Für " Carolus Rex" der "König Karl") würde das Werk aus dem Puschkin-Museum klar dem Besitz Karls I hzuweisen, erklärt der Experte Ben Lewis, der die Entdeckung machte. Karl wurde 1649 hingerichtet, sein Besitz wurde danach inventarisiert. Dabei war auch zweimal von einem Leonardo-Christusbild die Rede. Die Christie's-Experten nahmen die Erwähnung "A peece of Christ done by Leonardo at £30, Sold to Stone 23 Oct. 1651." als Beleg dafür, dass sich ihr " Salvator Mundi" einst im königlich-englischen Besitz befunden hatte. Lewis vermutet, dass es sich dabei jedoch um das Bild im Puschkin-Museum handeln dürfte.

Auf einen Konsens zur Herkunft des Rekordbildes wird man wohl noch warten. Die Geschichte um seine Wertzuschreibung - und seine mögliche Zukunft als Touristenmagnet in Abu Dhabi - wird durch die neuen Erkenntnisse gewiss nicht einfacher.