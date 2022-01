Noomi Rapace: „Ich habe viel Wut in mir getragen“

Gibt es Regisseure, die mit Ihnen aufgrund Ihres ersten Karrierehits arbeiten wollen?

Ja, Ridley Scott! Ich habe ihn zum ersten Mal in L.A. getroffen, weil er das wollte. Er hat gesagt, dass er „Verblendung“ dreimal gesehen hat, weil ich ihn so beeindruckt habe und er unbedingt mit mir arbeiten will. Ich bin fast vom Stuhl gefallen. Er ist einer meiner Helden, ich habe alle seine Filme gesehen. Und dann bekam ich die Rolle in „Prometheus“. Ich habe lange nicht geglaubt, dass das alles wahr ist, ich sprach damals nur wenig Englisch und warum würde das Studio eine unbekannte schwedische Schauspielerin in einem so großen Film akzeptieren? Es war auch das erste Mal, dass ich so hart trainiert habe für eine Rolle. Was nicht heißt, dass ich mich nicht verletzt hätte. Wir drehten in Island und ich hatte die ganze Zeit eine Schwellung in der Größe eines Pingpongballs am Ellbogen. Das ist übrigens die Stelle, die ich mir an jedem Actionfilm seither verletze – ich nenne ihn meinen „Prometheus“-Ellbogen.

Hat Ihr 18-jähriger Sohn "Verblendung" schon gesehen?

Nein, und es ist lustig, weil ich ihn erst kürzlich gefragt habe, weil ich wusste, dass seine Freunde es gesehen haben. Er will es nicht sehen, wegen der Vergewaltigungsszene, und weil er ohnehin brutale Filme nicht mag. Er liebt dafür "What Happened To Monday", einen anderen Film von mir, den hat er mehrmals gesehen. Und "Sherlock Holmes: A Game of Shadows". Er ist sehr streng mit mir. Und absolut nicht beeindruckt. Jedes Mal, wenn ich ein neues Projekt beginne, fragt er mich „Wen spielst du, und wird das wieder so ein düsterer Film? Wirst du dich wieder verletzen? Was musst du dir antun, um in diese Rolle zu schlüpfen?“ Er ist sehr praktisch veranlagt. Und viel cooler als ich. Er ist ein toller Tänzer, ich bin furchtbar. Und wenn ich einen Film beendet habe und nach Hause komme, sagt er immer: „Du weißt, dass du in diesem Haus kein Star bist, oder?“