Pablo Larraín über Lady Di und "Spencer": Mutter in der Krise

„Spencer“ besticht nicht nur durch seine symmetrisch astrein gebauten Bilder, sondern auch durch deren blasse Farben. Manchmal sieht es so aus, als wäre ein Nebelschleier über Gesichter und Landschaften geworfen: „Ich habe mit der wunderbaren Kamerafrau Claire Mathon zusammengearbeitet. Wir haben uns entschlossen, pastellige Wasserfarben zu verwenden“, sagt Larraín, übrigens ein großer Verehrer von Stanley Kubrick, von dessen Film „Barry Lyndon“ er sich zur Vorbereitung inspirieren ließ: „Das ist ungewöhnlich, denn üblicherweise sieht man im Fernsehen und im Film Bilder mit sehr starken Kontrasten. Wir haben auf analogem Filmmaterial gedreht, und ich finde, Claire Mathon hat eine weibliche Sensibilität in die Bilder gebracht. Gleichzeitig haben wir uns darum bemüht, den Film zeitlos wirken zu lassen. Es sollte so aussehen, als wäre er ein bisschen aus der Zeit gefallen – genauso wie die Royals.“