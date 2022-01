KURIER: Frau Minichmayr, in der Tragikomödie „Wanda, mein Wunder“ haben Sie mit Abstand die unsympathischste Rolle in dem gesamten Film übernommen.

Birgit Minichmayr: Definitiv!

Was hat Sie daran interessiert, eine reiche, arrogante und vorurteilsbehaftete Frau zu spielen?

Für mein Verständnis war es ein untypisches Rollenangebot im Vergleich zu dem, was mir sonst so angeboten wird. Ich hatte große Lust darauf.

Was wird Ihnen denn sonst so angeboten?

Meistens Charaktere, die freier agieren. So jemand Verbitterten, Frustrierten und Unsympathischen habe ich, glaub’ ich, noch nie gespielt.

Mochten Sie an dieser Frau auch irgendetwas?

Genau das alles.

Ein Schweizer Kritiker hat geschrieben, dass Sie perfekt darin sind, eine Kratzbürste zu verkörpern.

Ich, beziehungsweise meine Figuren, haben oft einen Trotz in sich, sind aber nicht so emotionserkaltet wie diese Sophie. Sophie ist eine Tochter aus gutem Haus und so karriereorientiert, dass sie sich nur über Erfolg definiert. Sie wird ja im Film als frustrierte Henne bezeichnet, und sie ist wirklich sehr frustriert. Diese Figur bietet sich dazu an, dass man sich über sie lustig macht.

Sophie ist auch jene Figur, die sich offen abwertend über „die Polin“ äußert, die ihrer Meinung nach nur auf Geld aus ist.

Ja, sie spricht ungehemmt ihre Vorurteile aus und ist zudem auch ein bisschen dumm. Wenn jemand neben mir so daherreden würde, wäre ich schon ziemlich fassungslos.