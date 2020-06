Nils Holgersson: Der Gänseflüsterer

Der französische Dichter Paul Valéry nannte sie "spezifisch schwedisch und unwiderlegbar universell": Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf, geboren 1858 als Tochter eines Gutsbesitzers in Värmland, ist eine der berühmtesten Autorinnen Schwedens und erhielt 1909 als erste Frau den Literaturnobelpreis.

Lagerlöf arbeitete nach ihrer Ausbildung am Lehrerinnenseminar in Stockholm an einer Mädchenschule in Landskrona in der südschwedischen Provinz Schonen, wo sie ihre ersten Geschichten schrieb. Ihr Ruf als Schriftstellerin gründet sich auf den 1891 erschienenen Roman " Gösta Berling", der in 50 Sprachen übersetzt wurde.

" Nils Holgerssons wunderbare Reise durch Schweden" (1907) wurde als Lesebuch für schwedische Volksschüler konzipiert und in etwa 60 Sprachen übersetzt. Das Buch, das später ein Welterfolg wurde, war eines der größten Publikationsprojekte, die es bis dahin in Schweden gegeben hatte – um die Jahrhundertwende war das mehrbändige Lesebuch in mehr als sechs Millionen Exemplaren verbreitet.

Selma Lagerlöf wurde 1914 zum ersten weiblichen Mitglied der Schwedischen Akademie gewählt. Sie starb 1940 in ihrem Haus in Mårbacka, das heute ein Museum und eine der am meisten besuchten Sehenswürdigkeiten Schwedens ist.