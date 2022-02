Nicht sehr fair: Zwei Apfelbaum-Bilder für die Stiasny-Erben

Anfang 1998 wurden in New York zwei Bilder aus der Sammlung von Rudolf Leopold beschlagnahmt. Daraufhin begann in Wien die Provenienzforschung. Das ist fast ein Vierteljahrhundert her. Und fast ebenso lange zieht sich die Apfelbaum-Geschichte hin.

Im Herbst 2000 empfahl der Rückgabebeirat aufgrund fragwürdiger Indizien die Restitution des Bildes „Apfelbaum II“ von Gustav Klimt an die Erben nach Nora Stiasny. Die Provenienzforscherin Monika Mayer hegte zwar Zweifel und informierte ihren Chef, Belvedere-Direktor Gerbert Frodl. Doch die damalige Kulturministerin Elisabeth Gehrer (ÖVP) scheute davor zurück, die bereits gefällte Entscheidung zu revidieren: Sie verschenkte 2001 „Apfelbaum II“. Die Hintergründe hat man bis heute nicht untersucht. Und es gab natürlich auch keine Konsequenzen.