Frankreich restituiert "Rosen unter Bäumen" von Gustav Klimt

An sich gelten Bestände von Museen in Frankreich als unveräußerlich - denoch hatte man zuletzt begonnen, die eigenen Bestände auf NS-Raubkunst zu durchleuchten. Am Montag wurde nun erklärt, dass das Gemälde "Rosen unter Bäumen" aus dem Jahr 1905 an die Erben nach Nora Stiasny restituiert werden soll. Dies sei „Zeugnis des Willen Frankreichs, Gerechtigkeit geschehen zu lassen“, erklärte Frankreichs Kulturministerin Roselyne Bachelot-Narquin bei einer Pressekonferenz. Die Rechtsgrundlagen für die tatsächliche Rückgabe müssen allerdings erst geschaffen werden.

Dem Schritt waren lange Recherchen vorausgegangen - denn das Gemälde sei das einzige Klimt-Meisterwerk in Sammlungen des französischen Staates. Dennoch sei der Schritt im Sinne der Wiedergutmachung unausweichlich gewesen, hieß es.