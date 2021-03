Klimt-Restitutionen: Stiasny-Erben wollen Verhältnis „bereinigen“

Diese Geschichte hat Potenzial für ein positives Ende. Die französische Kulturministerin gab am Montag bekannt, dass man das Gemälde „Rosen unter Bäumen“ (1905) von Gustav Klimt zu restituieren beabsichtige – an die Erben nach Nora Stiasny. Das in der NS-Zeit geraubte Bild befindet sich im Musée d’Orsay.