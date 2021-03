Klimts "Dame mit Fächer" im Belvedere "zu Besuch"

100 Jahre lang war das mutmaßlich letzte weitgehend vollendete Gemälde Gustav Klimts, die „Dame mit Fächer“, nicht mehr in Österreich zu sehen. Nun wird das Werk im Belvedere für ein Jahr lang Station machen, wo es ab 25. März die Hauptattraktion der neuen Schau „Dame mit Fächer. Gustav Klimts letzte Werke“ sein wird. Dafür musste die Politik dem anonymen ausländischen Besitzer für das Bildnis vorübergehende Immunität zusichern.

Der Hintergrund: Zuletzt war die „Dame“ in Österreich 1920 in einer Ausstellung im heutigen MAK zu sehen und gelangte schließlich in den 1950ern in den Besitz von Rudolf Leopold. Gegenüber dem „Standard“ bestätigte jüngst Sammler-Witwe Elisabeth Leopold, dass Rudolf Leopold das Bildnis später zur Schuldendeckung „über einen Händler in Wien“ verkauft habe.

1994 jedenfalls wurde das Klimt-Gemälde bei Sotheby's in New York für 9,3 Mio. Euro versteigert. Die Behörden ermittelten damals auch wegen mutmaßlich fehlender Ausfuhrgenehmigung, stellten das Verfahren jedoch ein, da die handelnden Personen nicht auszuforschen waren. Dennoch schwebte diese Frage wie ein Damoklesschwert über einer möglichen Präsentation in Österreich.