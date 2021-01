Neujahrskonzert 2021: Beginn um 11.15, mit Muti, ohne Saalpublikum

Eigentlich ist auch heute alles so wie immer. Ein neues Jahr beginnt in der Kultur und damit weltweit mit den schönsten Klängen der Welt – jenen der Wiener Philharmoniker. Zum sechsten Mal leitet der neapolitanische Stardirigent Riccardo Muti dieses „Konzert der Konzerte“. Und auch diesmal gibt naturgemäß die Strauß-Dynastie den Takt an. Der Goldene Saal des Wiener Musikvereins ist – ein expliziter Dank an die Wiener Stadtgärten – herrlich geschmückt.