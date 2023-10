Neues Wien Museum: Ständig freier Eintritt in Dauerausstellung

Noch ist es eine (aufgeräumte) Baustelle, aber schon bald soll es in den Hallen des runderneuerten Wien Museums am Karlsplatz "wuseln", wie Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler am Montag bei einem gemeinsamen Medientermin mit Bürgermeister Michael Ludwig und Museumsdirektor Matti Bunzl sagte: Nicht zuletzt Schulkinder sollen in der neuen Dauerausstellung, betitelt "Wien. Meine Geschichte", ein Gespür für ihre Stadt bekommen. Das Angebot richtet sich freilich auch an alle anderen, die die Stadt bewohnen oder besuchen.

Wie nun bekannt gegeben wurde, werden sie ins Museum gehen können, ohne Eintritt zu bezahlen: Für die Dauerausstellung wird künftig kein Eintritt verlangt, lediglich für Sonderausstellungen wird man Tickets lösen müssen.

Auch Vermittlung gratis

Wien folgt damit einem Modell, das in Großbritannien seit längerer Zeit praktiziert wird. In Kontinentaleuropa sei Wien damit jedoch Vorreiter, betonte Bunzl, der auf die Wurzeln der meisten Museen in aristokratischen oder imperialen Sammlungen verwies: "Es sind Institute, deren demokratische Basis ausbaufähig ist". Grundsätzlich habe man das Vermittlungsteam besonders breit aufgestellt, um sowohl Schülerinnen und Schülern, aber auch Erwachsenen und Menschen fortgeschrittenen Alters ein breites Angebot von Führungen, Ateliers und Mitmachangeboten bieten zu können. Auch diese Programme werden kostenlos sein, so Bunzl.