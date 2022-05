Neues Album von Moderat: Beim Biertrinken hat man sich wiedergefunden

Nach dem man sich gegenseitig upgedatet hatte, gingen die Arbeiten am Album relativ schnell voran. „Wir haben anfangs viel über alle möglichen Konzepte nachgedacht. Wir spinnen dann auch alle immer viel herum, aber am Ende gehen wir im Studio dann doch immer mit dem Flow. Alles andere wäre ja ein Verbiegen. Diesmal war wirklich auffällig, dass man uns auch nach fünf Jahren wieder ins Studio stellen kann und am Ende klingt es nach Moderat.“

Es wurde experimentiert, an modularen Synthesizern herumgeschraubt und an Klangwolken gebastelt. In den Pausen ging man dann wohl gemeinsam mit dem Aufnahmegerät im urbanen Wald spazieren, sammelte Vogelgezwitscher, holte Großstadtatmosphäre ein und verarbeitete das dann zu komplexen Soundschnipsel.

Das Ergebnis ist nicht unbedingt tanzbar. Der Dancefloor spielt also kaum noch eine Rolle. Der Sound ist düster, fast schon beängstigend beklemmend. Die Songs bauen auf sphärische Melodien auf. Die Beats sind selten geradlinig, gerne vertrackt und im Midtempo angesiedelt. Auffällig ist auch, dass die neuen Songs weniger auf große Pop-Momente ausgelegt sind. Hat man sich da bewusst von der Massentauglichkeit entfernt? „Für mich persönlich ist Moderat schon die Baustelle, auf der ich mal den Pathos-Hammer auspacken kann. Aber diesmal war uns vielleicht nicht ganz so danach. Wir waren ja in einer sehr intimen Studioblase. Da passt Stadionpop vielleicht nicht so gut“, sagt Ring.