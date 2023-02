Neuer Östlund-Film über Langstreckenflug ohne Entertainment geplant

Den nächsten Film von Ruben Östlund (48) sollte man sich vielleicht in einem Flugzeug anschauen. Der schwedische Regisseur hat Einblicke in das Filmprojekt gegeben. Der Titel lautet "The Entertainment System is Down". Im Fokus des Films stehe ein Langstreckenflug, sagte Östlund am Montagabend bei der Reihe Berlinale Talents. "Und ziemlich bald nach dem Start teilt die Crew allen Passagieren mit, dass (...) das Unterhaltungssystem nicht funktioniert."

Plötzlich habe man also moderne Menschen, die daran gewöhnt seien, zum Dopaminrausch auf kleinen Bildschirmen herum zu scrollen, und die auf einem 17-Stunden-Flug ihrer Langeweile ausgesetzt seien. Über das Projekt wurde schon mehrfach berichtet. Nach eigenen Angaben präsentiert Östlund seine Filmideen gerne, um hilfreiche Rückmeldungen zu bekommen. Sein letzter Film "Triangle of Sadness" wurde mehrfach für den Oscar nominiert, unter anderem hat Östlund selbst Chancen auf den Regie-Preis.