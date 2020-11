Neuer Film von Tom Hanks kommt nur in den USA ins Kino

Eine weitere schlechte Nachricht für die Kinos außerhalb der USA, und damit auch in Österreich: Der neue Film von Superstar Tom Hanks, "News Of The World", soll nur in den USA ins Kino kommen. Außerhalb soll der Film über Netflix vertrieben werden, berichten US-Branchenmedien aus laufenden Verhandlungen. Der Kinostart in Amerika ist unter anderem wichtig, damit der Film für die Oscars in Frage kommt. Sollte sich dieses Modell durchsetzen, wäre dies eine Hiobsbotschaft für die internationale Kinolandschaft.