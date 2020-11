Geschlossene Lichtspielhäuser: James Bond muss jetzt das Kino retten

Was bedeutet nun die Corona-Krise für die heimischen Spielstätten? Müssen wir mit einem Kinosterben rechnen?

Für Michaela Englert, Betreiberin des Wiener Admiral Kinos, ist klar, dass die Corona-Krise die Branche nachhaltig verändern wird: „Eine gewisse Strukturbereinigung wird stattfinden, weil sich der Trend, Filme per Streaming anzuschauen, sehr beschleunigt hat. Es ist nicht der Tod des Kinos, aber es wird eine gewisse Ausdünnung geben.“

Tatsächlich trifft es die großen Kinoketten, denen die internationalen Blockbuster fehlen, mit einem Umsatzeinbruch von über 70 Prozent besonders hart: „Wir hatten eine Leistungskapazität von 20 bis 30 Prozent eines normalen Monats“, beklagt Papousek den Besuchermangel während des Sommers: „Desto größer das Kino, desto geringer der Prozentsatz.“

Manche Standorte mussten bereits vor dem neuerlichen Lockdown geschlossen werden, wie etwa das Wiener Artis Kino oder das Annenhofkino in Graz: Das sei aber nur vorübergehend, beschwichtigt Papousek, um „die Kapazitäten zu bündeln und durch eingeschränktes Programm Kosten zu sparen“.

Die kleineren Arthouse-Kinos, die nicht auf amerikanische Großproduktionen angewiesen sind, haben es mit ihrem oft fixen Stammpublikum teilweise leichter, ihr Publikum trotz Streaming-Konkurrenz an der Stange zu halten. Doch auch hier gehen die Filme langsam aus: „Im Independent-Bereich fehlen die attraktiven Filme“, seufzt Gerald Knell, Betriebsleiter des Wiener Filmcasinos:„Filme wie beispielsweise Wes Andersons ,The French Dispatch’ gibt es derzeit nicht.“

Fast alle größeren Crossover-Titel wurden auf unbestimmte Zeit verschoben.

Das Kino kämpft also an allen Fronten – und muss sich weiterhin der verstärkten Bedrohung durch die Streaming-Dienste stellen. Nicht nur ziehen Netflix & Co. Publikum aus dem Kino ab. So wurden etwa die Pläne des Filmcasinos, Disneys animierte Pixar-Perle „Soul“ im Kino zu zeigen, vom Produktionsstudio durchkreuzt. Das Maus-Studio hatte kurzerhand beschlossen, „Soul“ zu Weihnachten auf seinem eigenen Streamingchannel Disney+ zu verbraten und damit das hauseigene Abo zu pushen, erzählt Krell. Trotzdem: „Kino ist ein Premium-Ort, um Filme zu zeigen. Diese Filme gehen teilweise auf den Streamingplattformen unter, wenn sie nicht vorher im Kino gelaufen sind.“