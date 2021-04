Neuausrichtung: Lotte de Beer sorgt in der Volksoper für Debatten

Zudem sei das Volksopernensemble mit 64 Sängern, Schauspielern, Kleindarstellern eindeutig zu groß. Jenes der Staatsoper ist deutlich schlanker: Dort gibt es 31 Ensemblemitglieder, 13 junge Sänger im neu gegründeten Studio und 16 Künstler mit Residenzverträgen, die also nur für eine bestimmte Periode innerhalb einer Saison fix engagiert sind.

Im Jahr zuvor, der letzten Saison von Dominique Meyer, waren es noch 57 Ensemblemitglieder und elf Künstler mit Residenzverträgen. Auch Lotte de Beer sei, so der bekannte Sparmeister Holender, gut beraten, das Ensemble zu verkleinern. Zumal Festanstellungen nicht mehr üblich seien: „Vielerorts gibt es nur Stück- oder Gastverträge.“

Für Holender steht fest: „Lotte de Beer ist für all das verantwortlich, was auf die Bühne kommt. Sie muss daher freie Hand in der Frage haben, wen man engagiert – oder eben nicht.“ Marjana Lipovšek hingegen bedauert, dass Solisten als Einzelgänger und Einzelkämpfer „bei jedem Chefwechsel vollkommen schutzlos“ seien.