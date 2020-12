Künftige Volksopern-Chefin: „Ich möchte das Publikum verführen“

An der Volksoper wird auch das Musical gepflegt. Was schwebt Ihnen da vor?

Ich würde nie „Cats“ oder „The Phantom of the Opera“ programmieren. Diese Musicals kann man bei den Vereinigen Bühnen Wien viel aufwendiger machen als im Repertoire-Betrieb. Wir werden also Musicals bringen, die man in den kommerzielleren Häusern nicht bringt. Zum Beispiel von George Gershwin. Und mit einem großen Orchester.

In der Staatsoper singt man in der Originalsprache, an der Volksoper auf Deutsch.

Ich sehe das nicht so dogmatisch. Auf Netflix sieht man Serien aus allen möglichen Ländern – mit Untertiteln. Man hört daher mehr von den Originalklängen. Ich glaube, dass unsere Ohren mittlerweile daran gewöhnt sind. Aber ich bekenne mich zum Basisprinzip der Volksoper: Man will kommunizieren – auf einer Ebene, die verständlich ist. Wir werden uns daher für jede Produktion überlegen, wie man das am besten macht. In einer meiner Inszenierungen hatte ich einen polnischen Tenor, eine niederländische Sopranistin und einen koreanischen Bariton. Es gab keine Sprache, die wir alle gut konnten. Ich ließ daher alle in ihrer Muttersprache sprechen. Das war eine totale Sprachverwirrung. Es ging auch im Stück um Verwirrung. Und ich hatte zwei Schauspielerinnen, die als Dolmetscher fungierten. So habe ich auch das Niederländische integriert. Ich will nicht sagen, dass das jetzt die Lösung für die Volksoper ist. Aber ich will mit dem Thema kreativ umgehen.

Besteht nicht die Gefahr, dass Sie das treue, oft recht alte Publikum vor den Kopf stoßen und vertreiben?

Man muss es schätzen und umarmen. Ich möchte das Publikum verführen – ich glaube, das ist meine größte Aufgabe. Aber man muss auch dringend neue Besucher gewinnen. Denn wenn immer nur die gleichen Leute aus der gleichen Generation kommen, ist man als Theater nicht mehr relevant. Und man muss Brücken bauen zwischen den Generationen. Shakespeare hat das toll gemacht: Es gab komplizierte Gedankengänge, spannende Geschichten und grobe Witze, damit für alle etwas dabei war. Ich bin kein Shakespeare. Daher müssen wir uns an ihm messen. Oder an Mozart, der das auch konnte.