"Nennt mich nicht Flüchtling“: Update für "Berlin, Alexanderplatz"

Was den urdeutschen Franz Biberkopf mit dem Flüchtling aus Guinea-Bissau verbindet, liegt für den

39-jährigen Regisseur Qurbani so gut wie auf der Hand: „Ich finde, dass es viele Ähnlichkeiten zwischen den beiden gibt“, erläutert er im KURIER-Interview: „Biberkopf kommt aus dem Gefängnis, weil er seine Freundin ermordet hat, und wird in ein Berlin geworfen, in dem sich die Gesellschaft gerade total schnell verändert. Biberkopf ist zwar Teil dieser Gesellschaft und schwimmt am Rande mit, aber für die meisten Leute bleibt er unsichtbar. So geht es auch meiner Hauptfigur: Sie wurde im wahrsten Sinne des Wortes hier angeschwemmt und trägt ein Gepäck an Schuld mit sich herum. Sie bewegt sich in einer Welt, die sie völlig überfordert und bleibt dort ebenfalls unsichtbar und ungewollt. Diese Parallele hat mich total gereizt.“