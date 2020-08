Filmkritiken der Woche: Wutbürger, Marie Curie und Männerfreundschaft

Von angestauten Aggressionen, die sich auf den Straßen entladen.

Im Mittelpunkt steht die junge Rachel. Sie ist wieder einmal spät dran. Mit ihrem Sohn Kyle auf der Rückbank steckt sie im täglichen Verkehrschaos auf dem Weg zur Schule, als ihr auch noch ihre wichtigste Klientin kündigt.

Und dann das: Als der Autofahrer vor ihr hartnäckig die grüne Ampel ignoriert, zieht Rachel nach lautem Hupen an ihm vorbei. So wird sie zur Zielscheibe der geballten Wut eines Mannes, der nichts mehr zu verlieren hat.

Russel Crowe spielt diesen Mann: Existenz weg. Haus weg. Abgefackelt mitsamt dem Liebhaber der Ex-Frau. Die danach immer noch überquellenden Wutreserven entladen sich über Rachel – jener Frau, die ihn überholt hat – noch dazu rechts.

Ursprünglich wollte Russell Crowe diesen mordlüsternen Unsympathler auf keinen Fall spielen. Er tat es schließlich doch – wegen der brennenden Aktualität, wie er in einem Interview meinte. Crowe, der in der Vergangenheit selbst ein paar Wutausbrüche in der Öffentlichkeit hatte und einmal sogar in Handschellen abgeführt wurde, fühlt sich inzwischen geläutert. Und dementsprechend schwergewichtig (im buchstäblichen Sinne) spielt er den Berserker. Ein Blick in sein bärtiges, leicht verquollenes Gesicht spricht Bände: Das kann nicht gut gehen.

Vor allem würde ohne ihn der ganze Film nicht gut gehen. Denn allzu blass sind all die Figuren gezeichnet, die sich ihm in den Weg stellen wollen. Crowe schafft es mit seiner Performance sogar, dass man als Zuschauer zuweilen über die offensichtlichen Schwächen des Drehbuchs hinwegsieht. Darauf setzt auch der Film – und auf Schockeffekte, Verfolgungsjagden und die darauffolgenden Schrottberge.

„Wie wär’s mit einer Entschuldigung?“, fragt der von Crowe verkörperte Wutbürger durchs offene Autofenster. Eine höfliche Floskel hätte vielleicht viel Kunstblut und Dutzende Autowracks erspart. Eine Lektion lernt man dabei bestimmt: Am besten drückt man gar nicht – oder zumindest nicht zu lange auf die Hupe.

INFO: USA 2020. 93 Min. Von Derrick Borte. Mit Russell Crowe, Caren Pistorius, Gabriel Batemam.