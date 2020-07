Filmkritik zu "Edison – Ein Leben voller Licht": Der Funke springt nicht über

Die 37-jährige Wittmann hat in Hamburg an der Hochschule für Bildende Künste studiert und ihr Diplom bei Angela Schanelec, Deutschlands großer Poetin des Kinos, absolviert. Wie Schanelec, so ist auch Wittmann weniger an Handlung interessiert, sondern an der Komposition von Bildern.

Atlantik

Insofern lässt sich der Mini-Plot von „Drift“ schnell erzählen. Zwei Freundinnen machen Urlaub an der Nordsee, dann trennen sich ihre Wege: Die eine kehrt nach Argentinien zurück, die andere tritt eine Reise über den Atlantik an. Sie startet in der Karibik und geht dann an Bord eines Schiffes, dessen Pflug durchs Wasser sich die Kamera völlig überlässt. Die Bewegungen der Wellen sind rauschhaft, kontemplativ und endlos. Selten hat man das Meer im Kino so gesehen wie bei Helena Wittmann.

INFO: Deutschland 2017. 95 Minuten. Von Helena Wittmann. MIt Theresa George, Josefina Gill.