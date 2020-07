Interview mit Golshifteh Farahani: „Ich habe nie wo hinein gepasst“

Doch als sie sich mit Hollywood einließ und als erster iranischer Star nach der Islamischen Revolution in einer US-Großproduktion – Ridley Scotts „Der Mann, der niemals lebte“ – mitspielte, wurde sie schikaniert. Schließlich fühlte sie sich gezwungen, den Iran zu verlassen.

„Es ist ein Unterschied, ob man seine Heimat noch als Kind verlässt, oder, so wie ich, mit 24. Wenn man sehr jung verpflanzt wird, hat man die Chance, sich woanders einzufügen. Doch wenn man älter ist, wird das unmöglich“, sinniert Golshifteh Farahani im KURIER-Interview.

Sie denkt über ihre Rolle als Selma in der Tragikomödie „Auf der Couch in Tunis“ (ab Freitag im Kino) nach: Darin spielt Farahani eine Psychoanalytikerin, die im Alter von zehn Tunesien verlassen hat und in Paris lebt. In der Zeit nach der Revolution von 2011 beschließt Selma, nach Tunis zurückzukehren und eine psychoanalytische Praxis zu eröffnen.