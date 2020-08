"Guns Akimbo": Daniel Radcliffe zwischen Kult und Schund

von Gabriele Flossmann

Hin und wieder taucht ein Film fast wie aus dem Nichts auf und gestaltet sich als mächtiger Action-Bolide, der die Kinokassen stürmt. Mit „Guns Akimbo“ meldet sich jedenfalls Daniel Radcliffe schrill aus der unfreiwilligen Corona-Pause zurück. Er war schon Teufel wider Willen im Horrordrama „Horns“ (2013) und eine furzende Leiche in „Swiss Army Man“ (2016). Jede noch so verrückte Rolle scheint ihm recht zu sein, um endlich den Ruf des ewigen Zauberlehrlings abzustreifen.

Der einstige Harry Potter spielt in „Guns Akimbo“ mit unverkennbarer Selbstironie einen Loser. Einen schmächtigen Endzwanziger namens Miles, der unsterblich in seine Freundin verknallt ist. Dass sie nur in der virtuellen Welt existiert, stört ihn nicht, weil er seine „reale“ Zeit ohnehin hauptsächlich vor dem Laptop verbringt.