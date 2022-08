Nach "Batgirl"-Aus: Leslie Grace dankt Fans, Regisseure "schockiert"

Testvorf├╝hrungen offenbar negativ ausgefallen

Am Dienstag war bekannt geworden, dass der bereits abgedrehte Film um die DC-Heldin weder im Kino noch von einem Streamingdienst ver├Âffentlicht werden soll. Testvorf├╝hrungen sollen bei Zuschauern negativ ausgefallen sein. Leslie Grace ("In the Heights") teilte auf Instagram Fotos und Videos von den Dreharbeiten und bedankte sich bei den Beteiligten: "Ich bin stolz auf die Liebe und harte Arbeit, die alle Mitwirkenden und die unerm├╝dliche Crew sieben Monate lang in Schottland in diesen Film gesteckt haben."