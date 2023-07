Nach "Barbie"-Erfolg: Welche weiteren Filme der Spielzeughersteller Mattel noch plant

Hauptdarstellerin ist keine geringere als "Emily in Paris"-Star Lily Collins, die in der Familienkomödie die Rolle der Mikropuppe spielen soll. Drehbuch und Regie werden von Lena Dunham ("Girls") kommen. Dies bestĂ€tigte Robbie Brenner gegenĂŒber Variety. Sie war bereits Produzentin des "Barbie"-Films und soll dies auch fĂŒr alle weiteren Mattel-Projekte bleiben.

Brenner zeigte sich gegenĂŒber dem US-amerikanischen Branchendienst begeistert vom bereits bestehenden Drehbuch. "Es war eine unglaubliche Zusammenarbeit. Lena ist so kollaborativ, krempelt die Ärmel hoch und mag es wirklich, in Notizen herumzuwĂŒhlen und zuzuhören. Sie ist unglaublich. Lily ist so klug (...) und so produktiv", so Brenner.