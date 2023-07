"Barbie" hängt "Oppenheimer" an den Kinokassen ab

Der Hype ist real: Der aufgedrehten Kino-Komödie "Barbie" ist in den nordamerikanischen Kinos der beste Kinostart des Jahres gelungen. Sie verdrängte das gleichzeitig gestartete Atombomben-Drama "Oppenheimer" klar auf den zweiten Rang, wie mehrere US-Medien berichteten. Die Realverfilmung über einen Trip der berühmten Spielzeugpuppe und ihres Freundes Ken ins wirkliche Kalifornien hat laut Schätzungen bis zum Sonntag etwa 155 Mio. US-Dollar (139 Mio. Euro) in den USA und Kanada eingespielt. Regisseurin Greta Gerwig ("Lady Bird") hat damit auch den besten Start eines von einer Frau verantworteten Films überhaupt gelandet, schrieb die Branchenseite The Hollywood Reporter.

