"Nabucco" mit Domingo in Wien: "Happy Birthday“ inklusive

Stimmlich changiert Domingo zwischen tenoralen Ausflügen, baritonalen Anklängen und – wenn es einmal vielleicht notwendig ist – veritablem Sprechgesang. Die Kraft seiner Stimme, die physische Präsenz und die präzise Zeichnung des ambivalenten Charakters Nabucco sind auch mit 80 Jahren ein Genuss. Zumindest für den Autor dieser Zeilen, der Domingo auch in den vergangenen Jahren oft gehört hat, darf dieser Nabucco als eine der besten Partien des längst legendären Weltenwanderers gelten. Chapeau!

An Domingos Seite sind bei dieser TV-Aufzeichnung bewährte und neue Kräfte zu erleben. So demonstriert etwa der junge Italo-Brite Freddie De Tommaso als Ismaele, dass er ein echter tenoraler Gewinn für das Ensemble am Ring ist. So gibt der Bassist Riccardo Zanellato (Hausdebüt) einen sicheren Zaccaria, ebenso wie Szilvia Vörös die Partie der Fenena sehr souverän bewältigt. Anna Pirozzi wiederum ist eine gewaltige, mehr als durchschlagskräftige, nur in den Höhen etwas schrille Abigaille. Dan Paul Dumitrescu, Daniel Jenz sowie Aurora Marthens füllen die kleineren Partien gut aus.