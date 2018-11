"MythBuster" Adam Savage im Interview: „Der beste Job der Welt“

Hatten Sie ein Lieblingsexperiment?

Wir haben mehr als 2500 verschiedene Experimente durchgeführt. Mir blieben die in Erinnerung, bei denen ich am meisten gelernt habe. Gleich in der ersten Saison haben wir getestet, ob eine Ein-Cent-Münze, wenn man sie vom Empire State Building fallen lässt, genügend Geschwindigkeit bekommt, jemanden zu töten. Ich wuchs in New York auf – und hörte dort diese Legende. Ein Penny ist ein interessantes Objekt: Die Münze hat nicht nur eine maximale Endgeschwindigkeit, sie hat zwei. Eine, wenn sie mit der Vorder- oder Rückseite nach unten fällt, und eine andere, schnellere, wenn sie mit dem Rand nach unten fällt. Ich wollte aber nicht einfach diese Mathematik in die Kamera hineinerklären – ich wollte das zeigen. Niemand hatte zuvor ein derartiges Experiment gemacht. Ich verwendete meinen eigenen Windtunnel, um das zu zeigen. Für mich war das das erste Mal, dass ich eine eigene Versuchsanordnung entwarf, um dem Publikum ein Konzept verständlich zu machen.

Die Show wird viele junge Menschen näher an die Wissenschaft herangeführt haben – und vielleicht sogar Wissenschaftler-Karrieren ausgelöst haben.

Ja! Jene Menschen, die zu Beginn der Show in der Highschool waren, sind jetzt mit ihren Doktoraten fertig. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht Menschen treffe, die sagen, dass sie Ingenieur wurden oder in die Wissenschaft gingen, weil MythBusters ihnen gezeigt hat, wie viel Spaß das machen kann. Das berührt mich immer. Das ist der erstaunlichste Nebeneffekt dieser unglaublichen eineinhalb Jahrzehnte, die ich damit verbracht habe, all diesen verrückten Scheiß zu machen (lacht).