"Mystery Hunt" kommt in die Albertina

Seit Oktober vergangenen Jahres kann man im Kunsthistorischen Museum auf den Spuren des Da-Vinci-Codes wandeln und in der ägyptisch-orientalischen sowie der Antikensammlung auf Rätseljagd gehen. Dem Ruf der Sphinx folgen auch zahlreiche Menschen, um im Rahmen eines Betriebsausflugs ihrer Arbeitskollegen besser kennenzulernen, die Laune im Büro zu verbessern oder um mit Freunden aus dem Alltag auszubrechen.

"Enterbrainment" nennen die Spieleentwickler des dänischen Unternehmens Mystery Makers ihren analogen Spaß, bei dem die jeweilige Gruppe Kuverts mit den Aufgaben erhält, die mit sozialer Kompetenz und Gruppendynamik zu lösen sind.

Ab 21. August kann man auch in der Schatzkammer der Albertina auf „Mystery Hunt“ gehen. Beim Spiel „Der Ball in der Albertina“ haben die Teilnehmer ein Ziel: In die kaiserliche Hofgesellschaft aufgenommen zu werden.

Der KURIER hat den Gründer von Mystery Makers zum Interview getroffen.

KURIER: Wie kam es zur Idee, Rätselspiele fürs Museum zu entwickeln?

Mads Lind: Die erste "Mystery Hunt" war ein Hochzeitsgeschenk für Freunde. Es war eine Schnitzeljagd durch ein Museum in Kopenhagen, die sehr gut angekommen ist. Danach habe ich mir gedacht, ich stelle das auch anderen via Internet gegen ein bisschen Geld zur Verfügung. Und das Angebot wurde dann von immer mehr Menschen genutzt. Für mich war das anfangs nur ein Hobby, das mir – neben meinem Job als Grafikdesigner – etwas Geld eingebracht hat.

Wie wurde das Hobby zum Business?

Die Entwicklung der Spiele hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen und ich konnte meiner täglichen Arbeit kaum noch nachgehen. 2012 habe ich dann mit mir selbst eine Wette abgeschlossen: Wenn ich beim Creative Business Cup gewinne, werde ich meinen Beruf als Grafiker aufgeben und ein Unternehmen gründen.

Sie haben den Wettbewerb gewonnen. Wie viele Museen werden derzeit bespielt?

Neben Dänemark ist Österreich das einzige Land, in dem bisher unsere Angebote genutzt werden können. Nach drei Schatzsuchen in Dänemark hat es uns nach Wien gezogen. In Kopenhagen gibt es vier Spielorte.