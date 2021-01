Musikchef der Staatsoper: "Die Seelennahrung wird vernachlässigt“

Ihr Einstand an der Staatsoper mit der „Butterfly“ war Ihre erste Vorstellung nach dem Lockdown. Sie geriet zum Triumph. Wird es diese auch im Jänner geben?

Die zweite „Butterfly“-Serie muss wohl leider nach dem heutigen Stand der Dinge entfallen, was ich natürlich auch sehr bedauere, weil auch hier die weitere Entwicklung der begonnenen Arbeit wichtig gewesen wäre. Aber von den Produktionen in der zweiten Jänner-Hälfte sollten so viele wie möglich gerettet werden. Sehr wichtig ist mir da besonders der „Figaro“, weil es den Startpunkt an unserem „Mozart“-Projekt markiert, das sich über die ganze Zeit unserer Direktion ziehen soll. Mozarts Werke müssen an diesem Haus ganz besonders gepflegt werden. Natürlich kann man sie immer irgendwie spielen, aber es gibt keine klare Richtung mehr. Die letzten Jahrzehnte haben gleichermaßen viele neue Erkenntnisse und Einsichten, aber gleichzeitig auch eine gewisse Orientierungslosigkeit gebracht. Es ist wichtig, wieder einen einheitlicheren Stil zu entwickeln, und davor darf sich ein Musikdirektor der Wiener Staatsoper nicht drücken, sondern es als wesentliche Herausforderung nehmen. Dafür braucht man aber ein Ensemble, das harmoniert, nicht nur für diesen „Figaro“, der auch wiederum nur der Beginn eines gemeinsamen Weges ist, sondern für die nächsten Jahre.

Ein echtes Mozart-Ensemble wie vor Jahrzehnten?

Ein Mozart Ensemble für heute, für das 21. Jahrhundert. Das legendäre Wiener Mozart Ensemble der 40er und 50er Jahre entstand auch in den damaligen Zeitumständen. Heute müssen wir anders denken – aber was gleich bleibt, ist, dass man dafür eine Gruppe von 15 bis 20 Sängern braucht, die bereit sind, an einem Strang zu ziehen, und einen einheitlichen Stil zu entwickeln, den wir auch mit dem Orchester und dem Chor mitvollziehen können. Dieses Mozart-Ensemble, das sich sowohl aus Sängern des hauseigenen Ensembles wie aus stets wiederkehrenden Gästen zusammensetzen soll, muss ein Zentrum unserer Arbeit sein, und daraus können natürlich auch mit der Zeit Sänger für andere Partien erwachsen.

Ihr jüngst erschienenes Buch trägt den Titel „Der Klang der Stille“. Nicht nur einmal sagten Sie, dass große Musik aus der Stille kommt. Wie sehen Sie das jetzt in der Stille des Lockdowns?

Das ist erzwungene Stille und die war zunächst ein Schock. Ich wollte zwei Wochen niemanden sprechen. Aber den ersten sogenannten Lockdown hat man noch mitvollziehen können, weil man ihn für notwendig hielt. Beim zweiten und dritten ist vieles schon schwerer zu verstehen, unter anderem, dass die Läden zeitweilig alle offen sind und die Theater, die wirklich alle Vorgaben berücksichtigt haben und wo es nachweislich keine Ansteckungen im Publikum gab, geschlossen wurden. Deshalb fühlen wir uns auch im Stich gelassen. Man erkennt nicht, dass die Kultur, die einen wesentlichen Stellenwert in diesem Land hat, nicht nur für „Kulturverliebte“ da ist, sondern auch ein Faktor für die gesamte Gesellschaft und last but not least für die Wirtschaft. Man spricht immer von Grundbedürfnissen, aber die Seelennahrung wird vernachlässigt. Ich will aber nicht viel für mich klagen, denn ich hatte in den vergangenen Monaten zu tun. Aber ich denke an die vielen freien Künstler, die sich von Projekt zu Projekt hangeln. Manche überlegen schon, den Beruf zu wechseln. Das ist das wirklich Bedrückende.