Mumford & Sons im Interview: „Wir sind Beleidigungen gewöhnt“

„Wir spielen ja wie hier in Wien auch in großen Städten, weil wir – wie gesagt – die Abwechslung lieben“, erklärt Mumford. „Aber in kleineren Orten sind die Leute so dankbar, dass wir kommen, und noch begeisterter. Nächstes Jahr werden wir das wieder machen. Da wollen wir in mittelalterliche Orte in Europa kommen, weil die so eine zauberhafte Atmosphäre haben. Zum Beispiel nach Brügge. Aber auch im Osten Deutschlands und in Italien gibt es solch fantastische Plätze.“