Mumford & Sons in Wien: Im Proberaum unter Tausenden

Dass Band-Kopf Marcus Mumford in Sachen Stimme und Bühnenpräsenz Bärenkräfte besitzt, ist offensichtlich. Doch auch er wäre nichts ohne die Spiellaune der anderen: Der vierköpfige Band-Kern wird live durch einen Schlagzeuger und je zwei Musiker an Trompete/Posaune sowie an Violine/Mandoline sowie Banjo und Gitarre ergänzt, und trotz der Dimension der Halle war es manchmal so, als sähe man einer Band im Proberaum zu.

Die geradlinig-rockigen Songs jüngeren Datums und die akustisch instrumentierten Stücke der Frühzeit waren in Wien auch selbstverständlicher durchmischt, vom geradlinigen Opener "Guiding Light" vom neuen Album "Delta" zum Pub-Rock-Stampfer "Little Lion Man" und weiter zu "Lover of The Light" (ja, Mumford hat offenbar eine Schwäche für verkappt christliche Lichtmetaphorik) schien alles wie aus einem Guss. Allein vor dem starken elektronische Gerüst einiger neuer Songs - insbesondere das gegen Konzertende gegebene "Picture You/Darkness Visible" erschien die Band ein wenig so, als hätte sie sich freiwillig in einen Käfig gesperrt.