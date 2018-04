Filmkritik "Ghostland": Ein Fiebertraum, aus dem man manchmal erwacht

Laugier bedient sich nicht gerade der feinen Klinge, um seine kreischenden Girls effektvoll vor sich herzutreiben. Die Täter sind perverse Freaks, wie sie im Buche stehen und tragen ihre Geisteskrankheit praktisch ins Gesicht geschrieben. Der angedeutete Psycho-Abgrund ist auch nicht ganz so tief, wie er gerne wäre, dafür weitgehend wirkungsreich. Überraschende Toneffekte, schrill lachende Puppenköpfe und schräge Settings erzeugen konstant unheimliche Stimmungen. Zudem machen die Handlungsstränge völlig ungeahnte und gelungene Wendungen, vor allem dann, wenn das Familiäre in Wahnsinn umzuschlagen droht. Wie in einem schweißgebadeten Fiebertraum, aus dem man manchmal erwacht und manchmal nicht, punktiert der Horror abwechselnd Fantasie und Wirklichkeit.

Ghostland. FR/CAN 2018. 91 Min. Von Pasqual Langier. Mit Crystal Reed, Anastasia Phillips.