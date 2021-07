Mit Block und Blei bei den Tudors

„Falken“ ist ein Tudor-Roman, der zweite in Hilary Mantels geplanter Trilogie. Er hat 2012 den angesehenen britischen „Booker“-Preis gewonnen – ebenso wie Teil eins, „Wölfe“ (2009).

Die Geschichte um Heinrich VIII. mit der Gründung der Anglikanischen Kirche und den sechs Ehefrauen ist ja nicht gerade etwas Neues, Unbekanntes. Sie ist trotzdem neu, weil die 60-Jährige in der unmittelbaren Gegenwartsform erzählt und sich vor allem in den Köpfen der Familienmitglieder, Höflinge und Staatsbeamten aufhält. Hilary Mantel sitzt gewissermaßen unter der Großhirnrinde mit Bleistift und Block und manchmal mit Skalpell.

Und unbekannt ist die Geschichte, denn es geht gar nicht so sehr um Heinrich VIII. Sondern um Thomas Cromwell (1485–1540): Sohn eines Schmieds, der als rechte Hand des Königs zu einem großen Staatsmann aufstieg – ehe ihn dieser als Ketzer hinrichten ließ; was er danach bitter bereute: Die Minister seien halt schuld gewesen. In „Falken“ lebt Cromwell, es wird Anne Boleyn geköpft. Jane Seymour wird die nächste Königin sein.