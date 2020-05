Ein Gerechter kehrt in die Buchhandlungen zurück

Kaliforniens

Er spielt auf den Erdölfeldern, aber auch an der Universität, kurz sogar in... und in. Dennwar zwar Aktivist der Arbeiterbewegung, lebte aber inund in. Er gehörte, nur dem Portemonnaie nach, zu den Reichen.So wie BunnyRoss, der Sohn eines Ölmillionärs.Sein Dad hat es, wie man fälschlich sagt, aus eigener Kraft weit gebracht. Dass er im Korruptionssumpf unterwegs ist und ohne gute Arbeiter nichts geht, ist ihm zumindest bewusst.

Er hätt’ ja auch gar nichts gegen Gewerkschaften. Im Alleingang kann er sie schwer zulassen. In einer Zeit, in der „Sozialist“ und „liberal“ Schimpfwörter waren und Demonstranten totgeprügelt wurden, schweigt er und scheffelt Geld.

Eindimensional ist dieser Arnold Ross nicht. (Auch wer um die TV-Serie „Dallas“ einen weiten Bogen machte: An diesem Roman wird sein Herz hängen.)

Und sein Sohn Bunny, der ist schon überhaupt keine Schablone. Bunny versucht, seinem geliebten Vater Hilfe zu sein, als Ölprinz.

Er versucht, sich eine harte Schale wachsen zu lassen.

Bei ihm geht das aber nicht so einfach. Er ist den Baracken der Ausgebeuteten näher als den Villen.

Upton Sinclair war keiner, der lang an der Sprache feilte. Es ging ihm um Wirkung; und er wirkt. Jetzt, nach dem Tod Stéphane Hessels („Empört euch!“), kommt sein Buch wie gerufen. Weil einen Gerechten braucht man schon, um nicht zu verzweifeln.

