Ministerium sucht Gratisideen für eine Kulturstrategie

Aber es galt, Wichtiges zu verkünden – auch in Gebärdensprache. So versicherte sich Mayer der Unterstützung der Musikerin Yasmin Hafedh (Yasmo), des Filmregisseurs David Schalko und der Salzburger Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler. Hinter ihnen hingen drei bedruckte Stoffbahnen, die an Werbeplakate für eine hippe Design-Ausstellung erinnerten.

An harten Fakten gibt es nicht viel zu berichten: Die Kulturstrategie, erst 2022 ausformuliert, solle keine Hochglanzbroschüre werden, die bereits am Tag ihres Erscheinens veraltet ist. Um man wolle einen „zeitlich unbegrenzten“ Austausch mit allen im Kulturbereich tätigen Menschen. Beim Gendern schoss man übereifrig übers Ziel: Man hängte auch an das englische Wort „Stakeholder“ ein „:innen“ an. Ihr Tratschpartner fragte sich, während er lauschte, wann er das erste Mal das Wort „Star:in“ lesen müssen wird.