Bachler und Drozda zur Burgtheater-Prüfung: "Erfolgreiche Zeit nicht anpatzen"

Herr Drozda, hören Sie das gerne mit der Kindesweglegung? Sie waren ja in die Gestaltung der Ausgliederung federführend involviert.

Drozda: Es gab bei der Ausgliederung ein zentrales Problem: Es gab keine Bereitschaft des Finanzministeriums, eine jährliche Erhöhung der Subvention vorzusehen. Bei späteren Ausgliederungen – beispielsweise den Universitäten – war das selbstverständlich. Man sieht in dem Bericht recht deutlich, dass wir mit einem einnahmenseitigen Thema konfrontiert waren – die Subvention war Jahr für Jahr geringer. Ganz im Gegensatz zum Bericht danach, der weist auf ein massives ausgabenseitiges Problem hin. Das alles vor dem Hintergrund der Absurdität des Unterfangens, etwas zu untersuchen, das ein Vierteljahrhundert her ist. Die Belegaufbewahrungszeit ist sieben Jahre! Da kann ich nur sagen, man merkt die Absicht und ist verstimmt.

Die Absicht?

Drozda: Man hat das Oppositionsrecht, einen Rechnungshofbericht zu beauftragen, missbraucht, um einen Oppositionsabgeordneten zu beschädigen. Das ist wenig überraschend bei der Regierung unter türkiser Führung, aber ein Bruch einer parlamentarischen Usance. Und nach Lektüre des Berichts als gescheitert zu qualifizieren. Wir haben das Burgtheater mit einem Eigenkapital von 15 Millionen übergeben. Vier Jahre später war das Eigenkapital minus 15 Millionen.

Aber in dem Bericht steht, dass die Finanzlage der Burg zu Ihrer Zeit „kritisch“ war und das Burgtheater in den ersten drei Jahren 5,8 Millionen Euro an Liquidität eingebüßt hat – von einem Plus von 3,35 Millionen ging’s bei den Banken in ein Minus von 2,45 Millionen. Da lief doch irgendwo was schief.

Drozda: Das ist leicht erklärbar. Wir hatten die Notwendigkeit, ein Repertoire aufzubauen – aus dem Nichts. Und zweitens die Notwendigkeit, maßgebliche Investitionen vorzunehmen. Wir haben massiv in die Bühnentechnik in Burg- und Akademietheater investiert, das Cafe-Restaurant Vestibül gebaut. Das waren Millionen-Investitionen! Dass das die Liquidität beeinflusst, ist vollkommen klar. Die Eigenkapitalentwicklung und die GuV (Gewinn- und Verlustrechnung, Anm.) zeichnen ein ganz anderes Bild. Wir haben uns ausgabenseitig nach allen Regeln der Kunst bemüht, Budgets unter widrigen Umständen zu erstellen und einzuhalten. Bachler: Es ist fast sinnlos, die ersten drei Jahre herauszugreifen. Alles, was man ändern musste, musste natürlich zu Beginn passieren. Im Verlaufe schaut es ganz anders aus. Wir wurden ausgegliedert ohne jegliche Strukturveränderung. Zuvor hatte Herr Jungbluth (Robert Jungbluth, 1971–1988 Chef des Bundestheaterverbands) immer zu den Direktoren gesagt: „Das Geld, das Sie ausgeben, geht Sie nichts an. Sie müssen spielen.“

Drozda (lacht): Das waren noch Zeiten!

Bachler: Aus diesen Zeiten kam das alles, das darf man nicht vergessen! Und wir waren eigentlich die Ersten, die sich bemühen mussten und bemüht haben, eine Geschäftsgebarung zu machen, die auf eigenen Beinen steht. Ohne auf gewisse Strukturen Einfluss zu haben. Da gab es schon viele Probleme.