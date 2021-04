Andrea Mayer: „Wir leben eben noch immer in der Pandemie“

KURIER: Die Regierung verkündete am Freitagnachmittag, dass die Veranstaltungsstätten am 19. Mai wieder aufsperren dürfen. Wenige Minuten später gab das Burgtheater bekannt, dass Mitte Mai Baumaßnahmen starten. Das Staatstheater bleibt also zu. Was ist das? Ein Affront?

Andrea Mayer: Nein, das ist kein Affront. Das Burgtheater hat nicht damit gerechnet, dass es noch im Mai Öffnungsschritte gibt. Aber weil die Sanierungsarbeiten im Zuschauerbreich vorgezogen werden, kann das Haus im Herbst zwei Wochen früher öffnen. Also Anfang September.

Die Theaterferien dauern bis Ende August. Die Burg könnte jedes Jahr mit 1. September aufsperren.

Die Arbeiten hätten ansonsten bis Mitte September gedauert. Im Herbst früher aufzusperren, ist sinnvoll. Denn man geht davon aus, dass dann höhere Besucherzahlen möglich sein werden. Aber das zweite Haus der Burg, das Akademietheater, öffnet sehr wohl mit 19. Mai. Bis zur Sommerpause soll es fünf Premieren geben.

Die Pressekonferenz fand im Corps de Logis der Hofburg, also im Weltmuseum, statt. Aber auf die Museen und Ausstellungshäuser ist Ihre Vizekanzler mit keinem Wort eingegangen.

Weil sie ja geöffnet sind – außer in Wien und Niederösterreich. Ich gehe davon aus, dass sie zeitgleich mit dem Handel geöffnet werden. Also am 3. Mai.

Unmittelbar vor der Pressekonferenz gab der Wiener Bürgermeister ein Statement ab. Das Lockdown-Ende sei noch nicht fix.

Die Regierung gibt einen bundesweiten Rahmen vor, aber natürlich haben die Bundesländer die Kompetenz, eigene Maßnahmen zu ergreifen.

Das heißt, dass der Bürgermeister bestimmt, wann die Museen öffnen dürfen?

(Sie lacht herzhaft auf.) Er ist ein sehr kulturaffiner Mensch. Und es ist schon seit Monaten fixiert, dass die Museen im Gleichklang mit dem Handel geöffnet werden. Am Freitag ging es um die Bereiche, die bundesweit schon seit Monaten geschlossen sind. Ich habe mich in den letzten Monaten auf nichts mehr gefreut als auf diesen ersten Öffnungsschritt, mit dem wir der Kunst- und Kulturszene eine Perspektive geben können. Er wird uns physisch und psychisch guttun!

Bis zu 1.500 Personen indoor und 3.000 Personen outdoor klingt zwar super. Aber die Einschränkungen sind massiv: nur bei Bestuhlung – und bis zu maximal 50 Prozent der Kapazität. Das heißt: Wirtschaftlich erfolgreiches Veranstalten ist nicht möglich.

Wir leben eben noch immer in der Pandemie. Seien wir froh, dass ein großer Öffnungsschritt möglich ist! Er bietet den Künstlern die Möglichkeit, wieder mit dem Publikum energetisch in Kontakt zu treten und auch Applaus zu ernten. Ja, wirtschaftlich ist das nicht einfach. Aber die Hilfsmaßnahmen laufen weiter, sie wurden bis Ende Juni verlängert und sind ja nicht davon abhängig, ob offen oder geschlossen ist, sondern vom Umsatzentfall. Alle Künstler, mit denen ich gesprochen habe, freuen sich uneingeschränkt über diesen Schritt.