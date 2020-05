Menasse: "Dieses Haus ist ein Magnet"

Schließlich hattePühringer 15 Jahre um das Musiktheater gekämpft. „Ich bin überrascht und geradezu begeistert, dass man es trotz 15 Politikerreden geschafft hat, einen so kurzweiligen Festakt zu gestalten“, meinte der Schriftsteller Robert Menasse . „Gerade jetzt, wo die Kultur überall sonst kaputtgespart wird, ist das ein Anlass für Stolz. Von Herzen kann ich behaupten, dass dieses Haus ein Magnet ist. In Zukunft schaut man nicht nur, was imBurgtheater und in der Staatsoper gespielt wird, sondern auch, was sich in Linz tut. Dass ich heute aus Wien angereist bin, wird keine Ausnahme sein.“