Meltem Kaptan über "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush": Mutter mit Witz

So dramatisch die Vorkommnisse auch gewesen sein mögen, so tragikomisch werden sie von Dresen erzählt. Das liegt an Meltem Kaptan, die als Verkörperung von Rabiye Kurnaz mit Temperament und Mutterwitz ihre gesamte Umgebung – allen voran den trockenen Docke (Alexander Scheer) – in bewährter Screwball-Tradition umhaut: „Ich wollte diesen Film ernst spielen“, beteuert Kaptan im KURIER-Gespräch: „Es war nie meine Absicht, von meiner Seite aus etwas Komödiantischen hineinzubringen. Aber wenn man die Original Rabiye Kurnaz kennenlernt, merkt man, dass sie eine Frau ist, die lacht und die Humor hat. Sie kann dich innerhalb einer Sekunde zum Lachen und zum Weinen bringen.“

Viel Komik entsteht durch Rabiye Kurnaz’ unverwechselbaren, deutsch-türkischen Tonfall: „Sie hat eine ganz eigene Art zu sprechen, eine eigene Rhythmik und einen ganz eigenen Dialekt, den man gar nicht zuordnen kann“, findet Kaptan, die deren witzige Ausdrucksweise mithilfe von TV-Ausschnitten penibel studierte und hinreißend umsetzte: „Das musste ich alles für mich knacken, um mich langsam an sie heranzutasten. Als ich sie dann persönlich kennenlernte, kam alles zusammen.“