Meinrad Knapp: „Bin Gastgeber, nicht Inquisitor“

Da bin ich ganz schmerzfrei. Wir sprechen die Einladung aus und wer kommt, kommt. Wenn jemand diese Möglichkeit, seine Gedanken und Überlegungen für die Zukunft Österreichs zur Diskussion zu stellen, nicht nützen will, ist das auch zu akzeptieren. Und was den Vorwurf betrifft, wahrscheinlich hat man Sendungen immer dann gut gemacht, wenn man möglichst von allen abwechselnd kritisiert wird.

Jede Ausgabe besteht aus zwei Teilen: Wir werden zum Auftakt gemeinsam spazieren gehen. Ich finde, man kommt so anders ins Gespräch und das hat eine ganz besondere Qualität. Ich mache das auch selbst gern. Wir werden sehen, ob das bei den „Sommergesprächen“ auch so funktioniert. Und dann werden wir, weil wir ja echtes Fernsehen machen, ins Studio wechseln und den zweiten Teil des Interviews im nüchternen Setting machen.

Sie sind auch ein Privatmensch mit einer Meinung. Wie trennt man das professionell von den Gesprächen?

Wichtig ist mir: Ich bin Journalist, ich begreife mich aber auch als Gastgeber und ich bin nicht der Inquisitor. Ich will den Raum schaffen, dass man in diesen Gesprächen viel über die Spitzenpolitikerin, es ist mit Meinl-Reisinger ja nur eine, und die anderen Spitzenkandidaten erfährt. Mich selbst nehme ich da nicht für so wichtig und meine private Meinung hat in diesen Gesprächen überhaupt nichts verloren. Ich gehe hier als Fragensteller eine Koalition mit unseren Zuschauerinnen und Zuschauern ein. Sie sollen ihre Antworten für ihre Wahlentscheidungen bekommen.

Man kennt sich ja auch von der Morgenshow bei kronehit. Werden Sie in der Zeit, in der die Sommergespräche laufen, trotzdem um 5 Uhr früh vor dem Radio-Mikro stehen?

Das ist einer der ganz, ganz großen privaten Vorteile der Sommergespräche für mich: Ich kann länger schlafen. Ich werde ein Ausgeschlafener sein. Garantiert.

Danke für das Gespräch.