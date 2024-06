Frischluft für die „Sommergespräche“: Martin Thür befragt am Traunsee

Im Nationalratswahljahr 2024 zieht es den ORF raus aus der Stadt: Martin Thür wird die heurigen „Sommergespräche“ mit den Spitzenkandidaten und der Spitzenkandidatin der Parlamentsparteien am Traunsee in Oberösterreich führen. Der „ZiB 2“-Anchor wird damit seine Gäste zwischen 5. August und 2. September in der Europäischen Kulturhauptstadt-Region begrüßen.