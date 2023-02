Nachdem am Montag ORF-Generaldirektor Roland Weißmann die von Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) geforderte Sparliste für sein Haus vorlegte, mit der auch die Zukunft des RSO in Frage gestellt wird, warf sich am Dienstag Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) für das Orchester in die Bresche: "Es kann und darf nicht sein, dass dieser wunderbare Klangkörper Sparzwängen zum Opfer fällt." Sie werde sich auf Regierungsebene entsprechend in den kommenden Wochen einsetzen.

"Für mich ist klar: Es muss eine Lösung für den Fortbestand des RSO geben", stellte Mayer klar und verwies dabei auch auf den kulturellen Auftrag des ORF, der bei allen Sparplänen nicht außer Acht gelassen werden dürfe. Schließlich sei das RSO ein Orchester von Weltrang.