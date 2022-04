Zeiler soll nach Mega-Merger bei Warner Bros. Discovery bleiben

Neben Zeiler an Bord bleiben hingegen Casey Bloys, Chef von HBO und HBO Max, Toby Emmerich (Warner Bros. Pictures Group, Channing Dungey (Warner Bros. TV Group) und David Haddad (Warner Bros. Games).

Die 43 Millarden-Dollar-Fusion führt das kleinere Discovery mit WarnerMedia zusammen. Warner war 2019 von AT&T für 85 Millarden Dollar übernommen worden. Die Anteilseigner von AT&T halten in der Folge 71 Prozent am neuen Medien-Giganten.

Gerhard Zeiler, der in den vergangenen Jahren immer wieder als Bundeskanzler einer SPÖ geführten Regierung gehandelt wurde, hatte seine Medien-Karriere in 1990er Jahren zunächst im deutschen Privat-TV und dann als ORF-Generalintendant begonnen. Vorzeitig wechselte er damals zu RTL Deutschland und führte in der Folge die RTL Group, Europas größten TV-Konzern.