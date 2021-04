Wissenschafter rufen zum Erhalt der „Wiener Zeitung“ auf

Mehr als 30 Kommunikationswissenschafterinnen und -wissenschafter sowie rund 50 fachfremde Wissenschafter und Wissenschafterinnen fordern den Erhalt der Wiener Zeitung als Tageszeitung. Der Aufruf in Form eines offenen Briefs richtet sich an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne). „In Zeiten von Fake News und zunehmender Desinformation hat der Qualitätsjournalismus neue, unverzichtbare Bedeutung gewonnen“, steht in dem der beiden Kommunikationswissenschafter Josef Trappel und Walter Hömberg initiierten Schreiben. Das Medium Zeitung liefere regelmäßig die notwendigen Basisinformationen und biete damit Orientierung im Alltag.