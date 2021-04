Portisch und Nußbaumer für Welterbestatus der "Wiener Zeitung"

"Ohne poetische Schminck"

Die beiden Journalisten zeichnen zunächst die frühe Geschichte der am 8. August 1703 erstmals erschienenen "Wiener Zeitung" (damals noch "Wiennerisches Diarium") nach: "Zunächst noch winzig in Umfang ('im Gebetsbüchelformat') und Stärke, noch ohne Schlagzeilen und Bilder - und nur zweimal wöchentlich in kaum mehr als 1.000 Exemplaren erschienen, so lief sie mit 'kaiserlichem Privileg' (einer zunächst immer zeitlich begrenzten Konzession) über die hölzernen Pressen." Bereits damals versprach die Redaktion "alles Denkwürdige" zu vermelden und das von Anfang an "ohne poetische Schminck".